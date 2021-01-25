Son dakika haber | Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı
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Son dakika haber | Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı

25.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:46

Son dakika spor haberi... Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Kızılyıldız'dan Srdjan Spiridonovic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Oyuncunun, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın da hazır bulunduğu törende sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Futbola Rapid Wien altyapısında başlayan Spiridonovic, Austria Wien, Vicenza, Admira Wacker, Panionios ve Pogon takımlarının formasını giydikten sonra, son olarak Kızılyıldız'da oynadı. Kızılyıldız'da 24 resmi maça çıkan Spiridonovic, 4 gol attı.

Son dakika haber | Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı
Son dakika haber | Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı
Son dakika haber | Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı
Son dakika haber | Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Srdjan Spiridonovic'i kadrosuna kattı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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