Gençlerbirliği, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre futbolcular, ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanda tam sahada pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman son bölümde yapılan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu