Gençlerbirliği, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
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Gençlerbirliği, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Gençlerbirliği, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçının hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp açıklamasına göre, kırmızı-siyahlı futbolcular, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlanan idman, daha sonra pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 90 dakika süren antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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