Gençlerbirliği, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Göztepe karşısında kritik bir galibiyet alan başkent ekibi, iki günlük iznin ardından İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan kırmızı-siyahlılar, çift kale maçla günü tamamladı.

Öte yandan, Demir Grup Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma 19 Temmuz Pazar gününe alındı.

Kaynak: AA