Gençlerbirliği sezonu açıyor
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.
10.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:09
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yarın toplanacak kırmızı-siyahlılar, yeni sezon öncesi ilk çalışmasını yapacak.
Yeni teknik direktörü Mert Nobre yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirecek başkent ekibi, sezon hazırlıklarını Ankara'da sürdürecek.
Kaynak: AA