Gençlerbirliği sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlerbirliği sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak

30.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:08
Gençlerbirliği sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Mustafa Kaplan yönetiminde ligin ilk yarısını 19 puanla 18. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, 4 haftadır rakiplerine kaybediyor. Son galibiyetini Atakaş Hatayspor karşısında alan Gençlerbirliği, puan hasretini Akdeniz temsilcisi karşısında dindirmeye çalışacak.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımı Fraport TAV Antalyaspor ise ilk devreyi 26 puanla 10. sırada bitirdi. Kırmızı-beyazlılar, 2021 yılında henüz maç kaybetmedi. Ligde bu yıl oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alan Fraport-TAV Antalyaspor, kupada da Bursaspor engelini geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Hanife Gürdal Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Fernando Muslera Marcel Tisserand
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği sahasında Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 11:09:47. #1.16#
title