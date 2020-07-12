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Gençlerbirliği rahatladı

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepeyi 3-1 yenen Gençlerbirliği, ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Gençlerbirliği rahatladı
12.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:16

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepeyi 3-1 yenen Gençlerbirliği, ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Başkent ekibi, haftanın açılış maçında dün Göztepe'yi Giovanni Sio, Bogdan Stancu ve Stephane Sessegnon'un (Penaltıdan) attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son veren 12. sıradaki başkent ekibi, puanını 36'ya yükselterek, ligde kalma adına önemli bir adım attı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, daha sonra deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, evinde de Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 0-0, Fenerbahçe ile başkentte 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, kritik maçta Göztepe'yi 3-1'le geçerek hem galibiyet özlemini sonlandırdı hem de rahat bir nefes aldı.

Gençlerbirliği'nin bu sezonki en skorer futbolcusu Stancu, gol sayısını 14'e yükseltirken, Giovanni Sio da Süper Lig'deki 10. golünü kaydetti.

Bu sezonki 4. deplasman galibiyeti

Başkent ekibi, ayrıca uzun bir aradan sonra deplasmandan üç puanla döndü.

Ligde son deplasman galibiyetini 16 Şubat'ta oynanan 22. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a karşı 1-0'lık skorla elde eden Gençlerbirliği, ardından dış sahada çıktığı 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılırken gol dahi atamadı.

Bu sezon 4. deplasman galibiyetini elde eden başkent temsilcisi, Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, sezonu Ankara'da Beşiktaş ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

Kaynak: AA

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