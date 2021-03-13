Gençlerbirliği, Özcan Bizati yönetimindeki ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak
13.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:12
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde ilk maçına çıkacak. Başkent ekibinde Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı.
Ligde 11 maçtır kazanamayan kırmızı-siyahlılar, 21 puanla son sırada yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar