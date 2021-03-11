Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Özcan Bizati, ilk antrenmanına çıktı
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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Özcan Bizati, ilk antrenmanına çıktı

11.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:27
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Özcan Bizati, ilk antrenmanına çıktı

Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Özcan Bizati, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Özcan Bizati, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde Özcan Bizati yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kırmızı-siyahlı futbolcuların ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın, dar alanda yapılan taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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