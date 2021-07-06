Gençlerbirliği'nin sağlık sponsoru Medicana oldu
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Gençlerbirliği'nin sağlık sponsoru Medicana oldu

Gençlerbirliği'nin sağlık sponsoru Medicana oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

GENÇLERBİRLİĞİ Spor Kulübü'nün yeni sezonda sağlık sponsoru Medicana International Ankara Hastanesi oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ Spor Kulübü'nün yeni sezonda sağlık sponsoru Medicana International Ankara Hastanesi oldu.

Medicana International Ankara Hastanesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Çaparuşağı, Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı Niyazi Akdaş ve Gençlerbirliği Spor Kulübü Sağlıktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kudret Hatipoğlu katıldı.

Genel Müdür Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Gençlerbirliği Futbol Takımı'nın sağlık sponsoru olarak takımın tüm sağlık ihtiyaçlarında yanında olacaklarını kaydetti. Dr. Öğr. Üyesi Sarıyıldız, TFF 1. Lig'de mücadele eden takıma başarılar diledi. Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanı Niyazi Akdaş ise imza töreninde iki köklü kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu.


Gençlerbirliği'nin sağlık sponsoru Medicana oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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