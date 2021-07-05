Gençlerbirliği'nin sağlık sponsoru Medicana oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlerbirliği'nin sağlık sponsoru Medicana oldu

Gençlerbirliği'nin sağlık sponsoru Medicana oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği'nin 2021-2022 sezonunda sağlık sponsoru Medicana International Ankara Hastanesi oldu.

Gençlerbirliği'nin 2021-2022 sezonunda sağlık sponsoru Medicana International Ankara Hastanesi oldu.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, Medicana ile yapılan bir yıllık anlaşma, A takımının yanı sıra 19, 17 ve 16 yaş altı takımlarının futbolcu ve teknik heyetlerini de kapsayacak.

Ankara Medicana Hastanesi'nde düzenlenen törene Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş da katıldı. Ayrıca Gençlerbirliği'ni temsilen sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kadir Kudret Hatipoğlu da törende hazır bulundu.

Medicana Hastanesi'ni temsilen ise genel müdür Gülçin Türkmen Sarıyıldız ve genel müdür yardımcısı Cemal Çaparuşağı imza töreninde yer aldı.

Başkan Niyazi Akdaş, iki köklü kurumun anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ise yeni sezon öncesi başkent ekibine başarılar diledi.

Gençlerbirliği'nin sağlık sponsoru Medicana oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı
Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet Selin Şekerci Sertab Erener
Spor Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençlerbirliği'nin sağlık sponsoru Medicana oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 19:34:05. #1.15#

title