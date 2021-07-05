Gençlerbirliği'nin sağlık sponsoru Medicana oldu

Gençlerbirliği'nin 2021-2022 sezonunda sağlık sponsoru Medicana International Ankara Hastanesi oldu.

Gençlerbirliği'nin 2021-2022 sezonunda sağlık sponsoru Medicana International Ankara Hastanesi oldu.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, Medicana ile yapılan bir yıllık anlaşma, A takımının yanı sıra 19, 17 ve 16 yaş altı takımlarının futbolcu ve teknik heyetlerini de kapsayacak.

Ankara Medicana Hastanesi'nde düzenlenen törene Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş da katıldı. Ayrıca Gençlerbirliği'ni temsilen sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kadir Kudret Hatipoğlu da törende hazır bulundu.

Medicana Hastanesi'ni temsilen ise genel müdür Gülçin Türkmen Sarıyıldız ve genel müdür yardımcısı Cemal Çaparuşağı imza töreninde yer aldı.

Başkan Niyazi Akdaş, iki köklü kurumun anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ise yeni sezon öncesi başkent ekibine başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar