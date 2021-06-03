Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi
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Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulunun salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği bildirildi.

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulunun salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği Kulübünün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacak olağanüstü genel kurulu için salt çoğunluk sağlanamadı.

Başkent ekibinin olağanüstü genel kurulunun, 10 Haziran'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 10.00'da yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi - Haberler Spor
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