Gençlerbirliği'nin konuğu İstikbal Mobilya Kayserispor

08.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:04

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Nicolas Polomat ve sakatlığı süren Flyod Ayite karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği, topladığı 7 puan ve averajla rakibi İstikbal Mobilya Kayserispor'un bir sıra üstünde 17. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA