Gençlerbirliği'nin Kızılcahamam kampı başladı

Gençlerbirliği, Kızılcahamam kampındaki ilk antrenmanını yaptı.

Gençlerbirliği, Kızılcahamam kampındaki ilk antrenmanını yaptı.

Kulübün açıklamasına göre, sabah tesislerinde yenilenme çalışması yapan başkent ekibi, akşam antrenmanını Kızılcahamam'da gerçekleştirdi.

Isınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışmasıyla başlayan kampın ilk antrenmanı, tam sahada yapılan taktik çalışmayla devam etti.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idman, son bölümde dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar