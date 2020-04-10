SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Ahmet Oğuz, lige hazırlanma süresi istedi - Spor
Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz, Spor

Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Ahmet Oğuz, lige hazırlanma süresi istedi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin takım kaptanlarından Ahmet Oğuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ara verilen liglerin tekrar başlaması durumunda, futbolculara hazırlanmaları için en az 20-25 günlük bir sürenin verilmesi gerektiğini söyledi.

10.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:22
Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Ahmet Oğuz, lige hazırlanma süresi istedi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin takım kaptanlarından Ahmet Oğuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ara verilen liglerin tekrar başlaması durumunda, futbolculara hazırlanmaları için en az 20-25 günlük bir sürenin verilmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının futbol dahil her şeyi etkilediğini belirterek, "Maalesef insanlar ölüyor. Daha dikkatli olmamız, söylenenleri yapıp, evde kalmamız gerekiyor. Ben de 20 günden fazladır evdeyim. Çalışmalara da evde başladık. Canımız sıkılıyor ama en azından ailemizle vakit geçiriyoruz." dedi.

Liglerin başlamasını beklediklerini ve ev antrenmanları yaptıklarını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Ara bizi kötü etkileyecek. Hazır bir vücudumuz vardı. Lige hazırlanmak için en az 20-25 gün verilmesi gerekiyor. Benim düşüncem bu. Ancak bu zaman verilirse eski formumuzu yakalayıp, maç oynayacak duruma geliriz." diye konuştu.

Sezon ortasında geçirdiği sakatlığın ardından, son haftalarda sürekli ilk 11'de oynayan Ahmet Oğuz, "Bu durum tabii ki beni etkiledi. Önemli olan burada insan sağlığı. Tekrar en iyi şekilde çalışıp, formayı alacağım. Futbolu çok özledim, daha bir heyecanla oynayacağım." ifadelerini kullandı.

"Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesini fırsata çevirmek istiyorum"

Ahmet Oğuz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesini bir fırsat olarak gördüğünü dile getirdi.

Salgın nedeniyle ertelenen ve gelecek yıl oynanacak organizasyonda A Milli Takım forması giymek istediğini anlatan kırmızı-siyahlı futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu erteleme kimileri için büyük şans, kimileri içinse değil. Sakatlanan genç oyuncularımız da vardı. Nazar değmişti. Şampiyonanın ertelenmesi onlar için çok iyi oldu. Tabii ki herkesin bir hedefi var. Avrupa Şampiyonası'nın 1 yıl ertelenmesini fırsata çevirmek istiyorum. Hedeflerim arasında orada olmak var. Neden olmasın? Takımımda düzenli oynamam yetmez. Çok istekli, iyi oynayan eski Ahmet'e dönmek istiyorum."

"Son 8 haftanın oynanması lazım"

Ahmet Oğuz, ligde kalan maçların oynanıp, sezonun tamamlanması gerektiğini savundu.

Bu kararı yetkililerin alacağını belirten Ahmet, "Bana kalırsa son 8 haftanın oynanması lazım. Kiminin şampiyonluk hedefi, kiminin kümede kalma hedefi var. Bizim hedefimiz ligde kalmak. Yönetenler ne karar verirse saygı göstermemiz gerekiyor. 'Devam edin' de deseler, 'Lig bitti' de deseler saygı duymamız gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sahada takım arkadaşlarıyla antrenman yapmayı çok özlediğini de vurgulayan Ahmet Oğuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım arkadaşlarımla hep iletişim halindeyim. 6-7 kişiyle sürekli konuşuyorum. Hocalarımız kurduğumuz gruba antrenman hareketlerini gönderiyor. Her hareketi gösteriyorlar. 1 dakika süren en az 20-30 hareket gönderiyorlar. Onlar da büyük bir özveriyle bizi formda tutmaya çalışıyorlar. Antrenmandan sonra konsol oyunu oynuyorum. Bütün arkadaşlarım da online olarak katılıyor. Bu şekilde iletişime de geçiyoruz. En çok özlediğim şey antrenmanlarımız. Her gün evde 1.5 saate yakın antrenman yapıyorum. Sonra 6-7 saat konsol oyunu oynuyorum."

Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Ahmet Oğuz, lige hazırlanma süresi istedi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Ahmet Oğuz, lige hazırlanma süresi istedi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu Spor
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı Spor
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız Spor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Zinedine Zidane, ailesinin memleketi Cezayir'de 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Altay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Tarkan Esra Balamir Haluk Levent
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Radamel Falcao Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kadın İtalya Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Ahmet Oğuz, lige hazırlanma süresi istedi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 14:02:10. #1.15#
title