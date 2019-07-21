Gençlerbirliği'nin kampı başladı - BOLU

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmaları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıklarını geçtiğimiz günlerde tamamlayan Ankara ekibi, 2 günlük aranın ardından Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran Mevkinde bulunan bir otelde ikinci etap kampına başladı.

Antrenman öncesinde AA muhabirine bir değerlendirme yapan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Erzurum'daki birinci kamp etabının kendileri için çok iyi geçtiğini ifade etti.

İkinci kamp etabı için 10 gün Bolu'nun Gerede ilçesinde olacaklarını belirten Kaplan, "Burada oynayacağımız 2 hazırlık maçı var. Aramıza yeni gelen arkadaşlarımız olacak. Milli takımda olan arkadaşlarımız gelecek. Bu kampın bizim için daha farklı geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü birinci etap daha farklı, ikinci etap daha farklıydı. Bu kampın sonunca sezona giriş yapacağız. Sonrasında Ankara'da Türkiye Spor Yazarları Turnuva'sında oynayacağız. Ondan sonra maç haftasını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, takımda halen eksiklikler olduğunu kaydederek, "Bizim bir stoperimiz, bir kenar oyuncumuz gelecek. Belki bir orta saha oyuncumuz daha gelebilir. Ondan sonra tam takım olarak burada çalışmış olacağız. Zaten bizim hep söylediğimiz gibi altyapımızdan da aldığımız oyuncularla beraber kendi özümüze de dönerek yapacağımız işlerle iyi bir Gençlerbirliği yaratmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldiklerini de anımsatan Kaplan, şunları söyledi:

"Biz daimi Süper Lig'de oynayan takımlardan bir tanesiydik. Belki bir düşüp hemen çıkmamız oldu. Bunların da futbolun içinde olan şeyler olduğunu düşünüyoruz. Süper Lig'de sürpriz takımlardan biri olacağız. Bize burada da her konuda destek olan bir başkanımız var. İyi bir ekip olacağız. Ligde ses getiren bir takım olacağız. Camiamızı ve taraftarımızı mutlu eden oyun oynayıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."

-Yeni sezon hazırlıkları

Ankara ekibi yeni sezon hazırlıkları kapsamında başladıkları ikinci etap kampın ilk gününde gerçekleşen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri yaparak başladı.

Daha sonra core çalışması yapan Gençlerbirliği takımı yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı dar alan çalışması ile tamamladı.

Kaynak: AA