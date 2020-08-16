Gençlerbirliği'nin eski yöneticilerinden Mehmet Yaşar Durak vefat etti
Gençlerbirliği Kulübünün eski yöneticilerinden Mehmet Yaşar Durak, hayatını kaybetti.
16.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:27
Gençlerbirliği Kulübünün eski yöneticilerinden Mehmet Yaşar Durak, hayatını kaybetti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Eski yöneticilerimizden Mehmet Yaşar Durak'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın öğle namazıyla Karşıyaka Camii'nden kaldırılacak." denildi.
Kaynak: AA