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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sürüyor

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sürüyor

Antalya kampında MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla geçirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya kampında MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla geçirdi.

Kulübün açıklamasına göre, lige verilen arada Antalya'da çalışmalarına devam eden kırmızı-siyahlılar, sabah ve akşam bölümünde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve dayanıklılık çalıştı. Başkent ekibi, günün ilk bölümünü gol çalışmasıyla noktaladı.

Akşam antrenmanına dar alanda top kapma oyunuyla başlayan Gençlerbirliği, daha sonra yine gol çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren akşam antrenmanı, son bölümde yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sürüyor

Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sürüyor

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Antalya, Spor, Haber

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