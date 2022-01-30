Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya kampında MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, günü çift antrenmanla geçirdi.

Kulübün açıklamasına göre, lige verilen arada Antalya'da çalışmalarına devam eden kırmızı-siyahlılar, sabah ve akşam bölümünde taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

Sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve dayanıklılık çalıştı. Başkent ekibi, günün ilk bölümünü gol çalışmasıyla noktaladı.

Akşam antrenmanına dar alanda top kapma oyunuyla başlayan Gençlerbirliği, daha sonra yine gol çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren akşam antrenmanı, son bölümde yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.