Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Antalya kampını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'tan bu yana çalışmalarını Belek'te sürdüren başkent ekibi, kampın son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı. İdman, dar alanda taktiğe yönelik oynanan çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar