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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Antalya kampını tamamladı.

11.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:06
Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sona erdi

Süper Lig ekiplerinden , kampını tamamladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlıların 3 Ocak Cuma günü başlayan Alanya ilçesindeki hazırlık kampı, bugün sabah yapılan antrenmanla sona erdi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimimdeki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, tam sahada çift kale maç oynadı.

Gençlerbirliği, iki günlük iznin ardından sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Ankara'da devam edecek.

Kaynak: AA
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