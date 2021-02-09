Gençlerbirliği'nin Antalya kampı devam ediyor
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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı devam ediyor

09.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:02
Gençlerbirliği'nin Antalya kampı devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Kulüp açıklamasına göre, Beşiktaş maçı hazırlıklarına Belek kampında devam eden başkent ekibi, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma bölümünün ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Ligin 24. haftasını bay geçen Ankara temsilcisi, 25. hafta karşılaşmasında 15 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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