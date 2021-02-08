Gençlerbirliği'nin Antalya kampı devam ediyor

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kulüp açıklamasına göre, Belek'teki kampın üçüncü günündeki ilk antrenman, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Yaklaşık doksan dakika süren idmanın son bölümünde dar alanda eğlenceli oyuna geçildi.

Akşam antrenmanında pas ile koordinasyon bölümünün ardından futbolcular, yarı sahada taktik çalışma ve çift kale maçla günü tamamladı.

Süper Lig'in 24. haftasını bay geçen Gençlerbirliği, 25. haftada 15 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er