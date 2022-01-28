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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı

AA, Musa Samur - Spor
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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı.

ANTALYA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, lige verilen ara nedeniyle düzenlenen kampta ilk antrenmanını yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, çift kale maç yaptı, taktik çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekibin çalışmasını Başkan Niyazi Akdaş da izledi.

Gençlerbirliği, 1 Şubat Salı günü hazırlık maçında Levski Sofya ile karşı karşıya gelecek.

AA / Musa Samur - Spor

Gençlerbirliği, Spor Toto, Antalya, Spor, Haber

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