Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı
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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı

06.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:14
Gençlerbirliği'nin Antalya kampı başladı

Süper Lig'in 24. haftasını maç yapmadan geçiren Gençlerbirliği, Antalya'da kampa girdi.

Süper Lig'in 24. haftasını maç yapmadan geçiren Gençlerbirliği, Antalya'da kampa girdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, Belek'teki kampın ilk günündeki antrenmanına ısınma hareketleri ve pas koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Dar alanda üç takımlı çift kale maç ile idmanına devam eden futbolcular, günü dar alanda oynanan gol oyunu ile tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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