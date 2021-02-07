Gençlerbirliği'nin Antalya kampı
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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı

07.02.2021 19:13 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:16
Gençlerbirliği'nin Antalya kampı

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, çift antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kulüp açıklamasına göre başkent ekibi, Belek'teki kampın ikinci gün ilk antrenmanına ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışması ile başladı.

Dar alanda taktik çalışma yapan futbolcular, günün ilk bölümünü şut çalışmasıyla noktaladı.

Akşam antrenmanında ise kırmızı-siyahlılar, ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalarla günü tamamladı.

Süper Lig'in 24. haftasını bay geçen Gençlerbirliği, 25. haftada 15 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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