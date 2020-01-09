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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı

Gençlerbirliği, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Alanya ilçesinde sürdürüyor.

09.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:58
Gençlerbirliği'nin Antalya kampı

, devre arası kamp çalışmalarını 'nın ilçesinde sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip günü tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra dar alanda gerçekleştirilen pas-şut çalışmasıyla devam etti.

Başkent ekibi, idmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı mavi takım kazandı.

Kaynak: AA
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