Gençlerbirliği'nin Antalya kampı
Gençlerbirliği, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Alanya ilçesinde sürdürüyor.
09.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:58
Gençlerbirliği, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Alanya ilçesinde sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip günü tek antrenmanla geçirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra dar alanda gerçekleştirilen pas-şut çalışmasıyla devam etti.
Başkent ekibi, idmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı mavi takım kazandı.
Kaynak: AA
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