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Gençlerbirliği'nin Antalya kampı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Alanya ilçesinde sürdürüyor.

06.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:28
Gençlerbirliği'nin Antalya kampı

Süper Lig ekiplerinden , ikinci yarı hazırlıklarını 'nın ilçesinde sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, kampın dördüncü gününde hava koşulları nedeniyle salonda çalıştı.

Salonda kuvvet çalışmaları yapan başkent ekibi, günün geri kalan bölümünü dinlenerek geçirecek.

Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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