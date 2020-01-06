Gençlerbirliği'nin Antalya kampı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Alanya ilçesinde sürdürüyor.
06.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:28
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Alanya ilçesinde sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, kampın dördüncü gününde hava koşulları nedeniyle salonda çalıştı.
Salonda kuvvet çalışmaları yapan başkent ekibi, günün geri kalan bölümünü dinlenerek geçirecek.
Gençlerbirliği, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI