Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Blessing Eleke'yi transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Blessing Eleke'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Nijeryalı forvet Blessing Eleke'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi, Belçika 1. Lig ekiplerinden Beerschot forması giyen 25 yaşındaki Eleke'yi 1 yıllığına kiraladı.
Futbola ülkesinin Flying Sports takımının altyapısında başlayan Eleke, Gorica, Olimpija Ljubljana, Ashod, Luzern ve Beerschot kulüplerinde oynadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar