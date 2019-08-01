Gençlerbirliği'ne yeni sponsor

Gençlerbirliği Kulübü, TSRM Sports ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması yaptı.

1.08.2019 17:18
Gençlerbirliği'ne yeni sponsor

Gençlerbirliği Kulübü, TSRM Sports ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sponsorluk çalışmalarını sürdüren takımımız, TSRM Sports ile 1 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşmaya göre TSRM Sports markası formamızın sağ kolunda 1 yıl boyunca bizimle olacak." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Uzun soluklu olmasını dilediğimiz bir çalışmanın ilk adımını attığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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