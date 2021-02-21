Gençlerbirliği'nden Sio açıklaması
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Gençlerbirliği'nden Sio açıklaması

21.02.2021 14:34 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:37
Gençlerbirliği'nden Sio açıklaması

Gençlerbirliği Kulübü, Giovanni Sio'nun yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptandığını belirterek, futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olacağını bildirdi.

Gençlerbirliği Kulübü, Giovanni Sio'nun yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptandığını belirterek, futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan sporcumuz Giovanni Sio'nun Ankara Acıbadem Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptanmıştır.Ankara Acıbadem Hastanesi'ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze "konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği" yönünde görüş bildirilmiştir.

Bu süreçte Ankara'da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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