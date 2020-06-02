Gençlerbirliği'nden Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı Gençlerbirliği, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerleri taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi. Kaynak: AA