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Gençlerbirliği'nden Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı

Gençlerbirliği, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği'nden Siirt'te şehit olan askerler için taziye mesajı
02.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:23

Gençlerbirliği, Siirt'in Pervari ilçesindeki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siirt'in Pervari ilçesinde askerleri taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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