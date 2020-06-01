Gençlerbirliği'nden Sessegnon'a doğum günü kutlama mesajı
Gençlerbirliği, futbolcusu Stephane Sessegnon'un doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
01.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:11
Gençlerbirliği, futbolcusu Stephane Sessegnon'un doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkent kulübünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Bugün futbolcumuz Stephane Sessegnon'un doğum günü. Mutlu yıllar Sessegnon!" ifadesi kullanıldı.
Kırmızı-siyahlı futbolcu 36 yaşına girdi.
Kaynak: AA