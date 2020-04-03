Gençlerbirliği'nden sağlık çalışanlarına teşekkür
Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
03.04.2020 21:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:52
Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doktor Seren Aksun'nun fotoğrafı paylaşılarak, "Zamanımızın gerçek kahramanları. Koronavirüs salgını karşısında fedakarca görevlerini yapan tüm sağlık emekçilerine Dr. Seren Aksun nezdinde teşekkür ederiz." denildi.
Kaynak: AA