Gençlerbirliği'nden orta sahaya takviye
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Gençlerbirliği'nden orta sahaya takviye

Gençlerbirliği'nden orta sahaya takviye
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

? TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Etiyopya asıllı İsrailli futbolcu Sintyahu Sallalich ile anlaştı.

? TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Etiyopya asıllı İsrailli futbolcu Sintyahu Sallalich ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağ kanatta görev alan 30 yaşındaki futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine İsrail ekibi Maccabi Haifa'da başlayan Sintyahu Sallalich; Hapoel Acre, Maribor, Beitar Jerusalem, Kiryat Shmona ve Hapoel Beer Sheva takımlarının formalarını giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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