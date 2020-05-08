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Gençlerbirliği'nden Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Gençlerbirliği'nden Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe'ye
08.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:34

Gençlerbirliği Kulübü, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz için, "Başarılı bir operasyon geçiren Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." mesajını paylaştı.

Diğer mesajda da başkent kulübü, "Fenerbahçe Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ilgili kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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