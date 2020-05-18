Gençlerbirliği'nden Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı Gençlerbirliği Kulübü, ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Başkent ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Sayın Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzülerek öğrendik. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi. Kaynak: AA