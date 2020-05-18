Gençlerbirliği'nden Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı
Gençlerbirliği Kulübü, ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
18.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:12
Gençlerbirliği Kulübü, ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Sayın Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzülerek öğrendik. Sayın Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
Kaynak: AA