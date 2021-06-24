Gençlerbirliği'nden Mansur Yavaş'a ziyaret
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Gençlerbirliği'nden Mansur Yavaş'a ziyaret

Gençlerbirliği'nden Mansur Yavaş'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, nezaket ziyaretinde Niyazi Akdaş, Ankara sporuna katkılarından dolayı Yavaş'a teşekkür ederken, kentin tüm bileşenleri olarak Ankara sporunu daha iyi yerlere getirmek için el birliğiyle çalışmanın önemini dile getirdi.

Mansur Yavaş ise Gençlerbirliği'nin bu kentin önemli değerlerinden biri olduğunu ve kırmızı-siyahlı ekibi yakından takip ettiğini söyledi. Yeni seçilen Gençlerbirliği yönetimine başarılar da dileyen Yavaş, Akdaş ve ekibinin Gençlerbirliği'ni layık olduğu yerlere getireceğinden şüphesi olmadığını ifade etti.

Sohbetin ardından Akdaş, Mansur Yavaş'a isminin yazılı olduğu Gençlerbirliği formasını hediye etti.

Öte yandan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı da makamında ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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