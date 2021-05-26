Gençlerbirliği Kulübünden "küme düşme kaldırılsın" talebi
Gençlerbirliği Kulübü, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracaklarını açıkladı.
Gençlerbirliği Kulübü, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracaklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar