Gençlerbirliği Kulübünden "küme düşme kaldırılsın" talebi
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Gençlerbirliği Kulübünden "küme düşme kaldırılsın" talebi

Gençlerbirliği Kulübünden 'küme düşme kaldırılsın' talebi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Gençlerbirliği Kulübü, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracaklarını açıkladı.

Gençlerbirliği Kulübü, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracaklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda, küme düşmenin pandemi koşulları nedeniyle kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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Gençlerbirliği Kulübünden "küme düşme kaldırılsın" talebi - Haberler Spor
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