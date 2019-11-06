Gençlerbirliği'nden Kayserispor maçının bilet fiyatlarında indirim
Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği'nde, maç bileti fiyatlarında indirime gidildi.
Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak Gençlerbirliği'nde, maç bileti fiyatlarında indirime gidildi.
Kulübün açıklamasına göre Başkan Murat Cavcav'ın talimatıyla, maçın bilet fiyatlarında indirim yapıldı.
Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, tribün bölümlerinden kale arkası 20'den 10 liraya, maraton 40'tan 20 liraya, kapalı 60'tan 30 liraya, misafir seyirci ise 25'ten 10 liraya indirildi.
Biletler, bugün saat 15.00'ten itibaren satışa çıkarılacak. İki takım arasındaki karşılaşma, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te Eryaman Stadı'nda oynanacak.