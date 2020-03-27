Gençlerbirliği'nden Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı
Gençlerbirliği Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
27.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:50
Gençlerbirliği Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
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Kaynak: AA