Gençlerbirliği'nden Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı Gençlerbirliği Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Başkent ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi. Kaynak: AA