Gençlerbirliği'nden çiftlere Sevgililer Günü jesti - Haberler
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Gençlerbirliği'nden çiftlere Sevgililer Günü jesti

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Gençlerbirliği'nden çiftlere Sevgililer Günü jesti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle salı günü Eryaman Stadı'nda oynayacakları Yılport Samsunspor maçını isteyen çiftlerin ücretsiz izleyebileceklerini duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle salı günü Eryaman Stadı'nda oynayacakları Yılport Samsunspor maçını isteyen çiftlerin ücretsiz izleyebileceklerini duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 15 Şubat Salı günü maça gelecek çiftlere Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş tarafından gül takdim edileceği ve bir çifte de devre arasında özel hediye paketi verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Ayrıca başvuran 23.çiftimiz ise maçı çift kişilik locadan izleyebilecek. Maçlara gelmek isteyen kişiler her maç öncesinde belirlediğimiz whatsApp hattına kimlik bilgileri ve HES kodlarını iletebilirler." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Sevgililer Günü, Gençlerbirliği, Spor Toto, Salı, Spor, Haberler

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