Gençlerbirliği'nden Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hakem yönetimine eleştiri Açıklaması

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 33. haftasında dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Gençlerbirliği Kulübü, Süper Lig'in 33. haftasında dün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Son diyeceğimizi baştan söyleyelim; yükselen grafiğimizi Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında da devam ettirmek istiyorduk ancak buna maçın hakemi Suat Arslanboğa izin vermedi." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sergilediği mücadele nedeniyle kutlanırken, hakem yönetimiyle ilgili, "Ligimizde hakemler, ne yazık ki sonucuna etki ettikleri maçların ardından konuşulmaya devam ediliyor. En tehlikelisi de sezonun sonu yaklaşırken bu durumun hakemler ve futbolun üst kurumları tarafından kanıksanmış olması. Erzurumspor maçımızda sahada tüm futbolculardan rol çalmak isteyen bir hakem vardı ve iki takımın güzel mücadelesi onun sahnede olma isteğinin gölgesinde kaldı. Evet Suat Arslanboğa sahnedeydi. 'Tecrübeli' sıfatı kullanılan bu hakemin hataları da kamera görüntülerindeydi. Sadece kendisi izlensin, kendisi konuşulsun isteyen Suat Arslanboğa, VAR'ı yok saydı. Futbolcumuz Sefa Yılmaz'ın rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda, oyunu VAR'dan kaçırırcasına başlattı ve bir skandala imza attı." görüşü aktarıldı.

Hakem Arslanboğa'nın taç atışlarında santimetrelerin hesabını yaparken, yaklaşık 25 metrelik bir ihlale göz yumarak maçın kaderini belirlediği savunularak, şöyle denildi:

"Suat Arslanboğa, korner bayrağının dibinde yardımcı hakemiyle birlikte verdiği ofsayt sonrası, rakip kalecinin kendi yarı sahasının ortasından oyunu başlatmasına izin verdi ve bir skandala daha imza attı. Ne de olsa kameralar sadece Arslanboğa'yı gösteriyordu. O sahnede futbol ise onun gölgesindeydi. Maçın skorunu da bu pozisyonun ardından sonuçlanan golle Suat Arslanboğa tayin etti. Rakibimizin hakemler konusunda çok şikayeti oldu. Elbet canları yandı ki ses çıkardılar. Bir takıma yapılan hataları Gençlerbirliği üzerinden temize çekmek, telafi arayışına girmek, Gençlerbirliği'nden çok ülke futboluna zarar verir. Adalet duygusunu, inancını kaybedersek, birbirimize güvenmekten vazgeçersek, hep birlikte kaybederiz. Bu açıklamamız, sonraki maçlarımızda avantaj arayışı değil, adalet için bir çağrıdır. Bize yapılanların sonraki maçlarda telafi edilmesini değil, sadece eşit ve adil yönetim istiyoruz. Orta hakem, orta oyuncu değildir. Hakemin işi sahnede oynamak ya da sahada top dağıtmak değil, iki tarafa eşit uzaklıkta, kurallara göre oyunda adalet dağıtmaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak