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Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği, Koronavirüs, Spor

Gençlerbirliği'nden "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına destek

Gençlerbirliği Spor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına destek verdi.

01.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:23
Gençlerbirliği'nden

Gençlerbirliği Spor Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına destek verdi.

Başkent ekibi, yönetim kurulu olarak kampanyaya 100 bin TL'lik katkı yapacağını duyurdu. Kulüp Başkanı Murat Cavcav, "Bireysel yardımlarımızın yanında kulüp olarak da katkı sunmak istedik" dedi. Zorlu sürecin el birliğiyle atlatılacağını belirten Murat Cavcav, "Virüsle mücadele konusunda sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle özellikle teşekkür etmek istiyorum. Virüsten etkilenen vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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