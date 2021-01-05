Gençlerbirliği'nden Berat Ayberk Özdemir'e teşekkür
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Gençlerbirliği'nden Berat Ayberk Özdemir'e teşekkür

05.01.2021 22:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:42
Gençlerbirliği'nden Berat Ayberk Özdemir'e teşekkür

Gençlerbirliği Kulübü, Trabzonspor'a transfer olan Berat Ayberk Özdemir için teşekkür mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, Trabzonspor'a transfer olan Berat Ayberk Özdemir için teşekkür mesajı yayımladı.

Başkent ekibinden "Teşekkürler Berat" başlığıyla yapılan açıklamada, "Çocukken girdiği İlhan Cavcav Tesisleri'nde 'telleri aşarak'A takım forması giymeyi başaran Berat Ayberk Özdemir, hayallerini gerçekleştirmenin gururuyla kulübümüze veda ediyor." denildi.

"Onun izlediği yol, attığı adımlar, ondan sonra gelecek kardeşleri için yol gösterici olacak." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Berat gibi, Mert gibi, İrfan Can gibi alt yapımızda yetişen çocuklarımız, hayalini kurduğu KırmızıKara forma ile mücadele edebilmenin gururunu yaşamak adına daha da sıkı çalışacak. Berat'a kulübümüze verdiği emekler, kattığı değerler için teşekkür ediyoruz. O, Gençlerbirlikli olmanın sahada beden bulmuş haliydi; bazen asi, bazen heyecanlı ama her zaman asil. Berat'a yolun açık olsun diyoruz…"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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