Gençlerbirliği'nden "Ahmet Çalık anısına" düzenlenen turnuvaya ilişkin açıklama

Gençlerbirliği Kulübü, MKE Ankaragücü tarafından "Ahmet Çalık anısına" düzenlenen altyapı futbol turnuvasına katılım sağlamadığına yönelik çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü tarafından düzenlenecek tek maçlık turnuvanın haftalar öncesinden okullara verilecek sömestr tatilinde Anıtkabir ziyaretinde bulunacakları öğrenilen Altınordu ve Sivasspor kulüplerinin altyapı hocaları ile istişare edilerek, 24 Ocak'ta Ankaragücü Tandoğan Tesisleri'nde oynanmak üzere organize edildiği ifade edildi.

Turnuvanın düzenlenmesi kararını takip eden günlerde Gençlerbirliği altyapısında yetişen milli futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Gençlerbirliği olarak 'evladımız' Ahmet Çalık'ın acı kaybını yaşadığımız ve bu acının samimi duyarlılığını yakinen takip eden Ankaragücü Kulübü tarafından bu organizasyonun 'Ahmet Çalık'ın anısına' şeklinde dönüştürülmesine en çok biz sevindik. Kaptanımız Ahmet Çalık'ın anısına dünyanın her köşesine gitmeye hazırız; fakat Ankaragücü tarafından bize turnuvadan bir gün önce (23 Ocak akşamı) hava koşulları sebebiyle Tandoğan Tesisleri'nde turnuvanın oynanamama ihtimali olduğu belirtildi. Biz ise Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde saha temizliğine derhal başlayabileceğimizi ve maçların evladımızın yetiştiği sahalarda oynanabileceğinin mümkün olduğunu belirttik. Maalesef, Ankaragücü Kulübü bu teklifimize sıcak bakmadı ve programın büyük ihtimalle iptal olacağını tarafımıza iletti. Bu konuşmaların yapıldığı 23 Ocak akşamının ertesi günü, sabah 10.30'da Ankaragücü tarafından bize turnuvanın başlayabileceği ve otuz dakika sonra, saat 11.00'de ilk maçımızın Yenimahalle Hasan Doğan Sahası'nda olduğu bildirildi."

Bu gelişme üzerine çocuklar ve velileriyle iletişime geçildiği aktarılarak, "Velilerimiz ve çocuklarımızla iletişime geçtikten sonra bize söylenen saatte hazır olamayacağımız için turnuvanın daha geç bir saatte başlamasını ve Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yer alan sahamızın temizletilerek futbol oynamaya uygun bir hale getirtildiğini belirttik. Yaşanan aksaklığı çözme ve hiçbir takımın mağdur olmaması yönündeki bu ricamız da ne yazık ki kabul görmedi ve Ankaragücü Kulübü tarafından turnuva başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

"Cemal Aydın anısına turnuva düzenleyeceğiz"

"Gençlerbirliği ve Ankaragücü başkentimizin iki güzide camiasıdır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu iki güzide camia arasında zaman zaman organizasyon aksaklıkları ve koordinasyon eksikliği olabilir. Yaşanan bu aksaklıkların telafi edilebilmesi için Gençlerbirliği olarak, daha uygun hava koşullarına sahip bir ortamda, eski yöneticimiz ve Ankaragücü eski başkanı rahmetli Cemal Aydın anısına, tesislerimizin ev sahipliği yapacağı bir turnuva düzenleyeceğiz. Ankaragücü'nün baş davetli olacağı bu turnuvaya yönelik detaylı bilgileri de ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."