Gençlerbirliği'nden 19 Mayıs için kutlama mesajı
Gençlerbirliği Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
19.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:40
Gençlerbirliği Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kırmızı-siyahlı kulübün, sosyal medya hesabında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı paylaşılarak, "Gençlerle birlikte, 101 yıllık bir heyecanla, izindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA