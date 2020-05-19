Gençlerbirliği'nden 19 Mayıs için kutlama mesajı Gençlerbirliği Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kırmızı-siyahlı kulübün, sosyal medya hesabında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı paylaşılarak, "Gençlerle birlikte, 101 yıllık bir heyecanla, izindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA