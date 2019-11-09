Gençlerbirliği'nden 10 Kasım'a özel forma

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayan Gençlerbirliği bu maça özel bir forma ile çıktı.

09.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:06
Gençlerbirliği'nden 10 Kasım'a özel forma

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayan bu maça özel bir forma ile çıktı.


Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede Kayserispor ile karşı karşıya gelen Gençlerbirliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan sebebi ile sahaya "Kemal Atatürk" imzalı forma ile çıktı. Bu davranış tribünlerden alkış aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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