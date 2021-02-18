Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, günü taktik ağırlıklı antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve oyun ile başlayan futbolcular, daha sonra şut çalıştı.

Antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar