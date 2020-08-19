Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Gençlerbirliği, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
19.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:38
Gençlerbirliği, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mert Nobre yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcuların pas çalışması yaptığı ifade edildi.
Kırmızı-siyahlı futbolcuların akşam antrenmanında ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği aktarıldı.
Kaynak: AA