Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
12.08.2020 21:35 | Son Güncelleme: 12.08.2020 23:06
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki akşam antrenmanına futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Pas koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kaleli gol oyunu ile tamamlandı.
Kaynak: AA