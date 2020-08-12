Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki akşam antrenmanına futbolcular, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Pas koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kaleli gol oyunu ile tamamlandı.

Kaynak: AA